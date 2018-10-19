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الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي تدعو إلى تحسين المقدرة الشرائية للمدرس

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:31 ص
الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي تدعو إلى تحسين المقدرة الشرائية للمدرس
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محمد وليد الجموسي
 
دعت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة مؤخرا  إلى تحسين المقدرة الشرائية للمدرس واحداث منح جديدة تمكن المعلم من الارتقاء بوضعه المادي، وفق ما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي،  لـ(وات).

وقال الهواشي إن الهيئة طالبت كذلك بتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية وتحيين قائمة الامراض المهنية، فضلا عن تنقيح الامر الصادر في سنة 1959 المتعلق بتحديد الامراض المهنية.
كما اقترحت إدراج أمراض مهنية أخرى وتوفير الحماية اللازمة عند الاصابة بالمرض.

ورفضت الهيئة في اجتماعها أمس تنقيح الفصل 37 المتعلق بالتعديل الآلي للجراية، والمناشير التي أصدرتها وزارة التربية المتعلقة بعطل المرض وتسيير مهام المتفقدين.  
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