شاهد.. محمد كريم يفرج عن صور جديدة من كواليس فيلمه العالمي "A Score to Settle"





يخوض الفنان المصري محمد كريم، تجربة جديدة في حياته الفنية، حيث يشارك في فيلم "A Score to Settle"، الذي يجسد خلاله كريم دور "جيمي".



ومن جانبه نشر كريم، على حسابه الشخصي عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، صور جديدة من كواليس الفيلم، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصور، متنين التوفيق والنجاح له.

وتدور أحداث الفيلم"، حول قاتل محترف يُدعى "فرانك" يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يُجسدها كريم، إذ يلعب دور شخص يُدعى "چيمي".