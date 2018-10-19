نبيل زكي: هناك استثناءات في العلاقة بين مصر وروسيا في عهد السيسي



وأضاف "زكي"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن هناك استثناءات في العلاقة بين مصر وروسيا في عهد السيسي وبوتين تجعل لها خصوصية وتميز، موضحًا أنه في أول زيارة قام بها السيسي كوزير للدفاع إلى روسيا تم استقباله بسرب من الطائرات، بالإضافة إلى حدوث خروج عن العرف الدبلوماسي وهو أن "بوتين" أعرب عن أمله في تولي السيسي رئاسة مصر.



وأشار المتحدث باسم حزب التجمع، أنه لأول مرة أيضا تم دعوة الرئيس المصري لحضور احتفالات عيد النصر، وأول مرة يلقي رئيس أجنبي -وهو السيسي- كلمة في مجلس الفيدرالية الروسي، موضحا أن هناك مودة وتآلف بين الرئيسين.

قال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع، إن هناك 9 لقاءات جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن كان وزيرا للدفاع، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.