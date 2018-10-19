بعد استقالته .. ماذا قدم علاء نبيل في 187 يوما مع المقاولون العرب؟

تقدم علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب باستقالته من تدريب ذئاب الجبل، وذلك بعد خسارة فريقه أمام وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري المصري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب علاء نبيل مع المقاولون العرب:-

- علاء نبيل تولى القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب في 15 أبريل 2018، واستمر على رأس الجهاز الفني للمقاولون العرب لمدة 187 يومًا قبل أن يتقدم باستقالته مساء الخميس 18 أكتوبر الحالي.

- قاد علاء نبيل المقاولون العرب في 13 مباراة منذ توليه تدريب الفريق ( 12 في الدوري - 1 في كأس مصر)، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 7 مباريات.

- سجل المقاولون العرب تحت قيادة "نبيل" 16 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

- قاد علاء نبيل المقاولون العرب في 9 مباريات بالدوري الممتاز في الموسم الحالي، فاز في مباراتين وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وجمع 7 نقاط يحتل بها المركز قبل الأخير.

- أكبر انتصار حققه المقاولون بقيادة "نبيل" كان بنتيجة 5-4 على حساب طلائع الجيش في لقاء الجولة 33 للدوري الموسم الماضي، وأكبر هزيمة أيضًا كانت أمام الجيش بنتيجة 3-1 في الجولة الخامسة للدوري الموسم الحالي.

- أحمد علي هو هداف المقاولون العرب تحت قيادة "علاء نبيل" وسجل 7 أهداف، بينما طاهر محمد طاهر هو أفضل صانع أهداف مع الفريق وصنع 3 أهداف.