الاتحاد ينظم دورة للبراعم والناشئين برعاية منطقة الإسكندرية

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بالتعاون مع منطقة الإسكندرية برئاسة عامر حسين، تنظيم بطولة ودية لبراعم كرة القدم لمواليد 2005 و 2006 أيام الجمعة والسبت 20 و21 أكتوبر والجمعة والسبت 26 و27 أكتوبر بملاعب نادي الاتحاد السكندرى بسموحة، بمشاركة أندية الاتحاد السكندري - الأوليمبي – سبورتنج – سموحة – أصحاب الجياد – حرس الحدود – أبو قير - MVP.

وذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى على رعاية الناشئين و العمل على تطوير أدائهم المهاري والفني وتعميق أواصر المحبة والتآخي والترابط بين الأندية السكندرية.