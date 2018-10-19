الاتحاد ينظم دورة للبراعم والناشئين برعاية منطقة الإسكندرية
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:09 صمحمد عبد الفتاح
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بالتعاون مع منطقة الإسكندرية برئاسة عامر حسين، تنظيم بطولة ودية لبراعم كرة القدم لمواليد 2005 و 2006 أيام الجمعة والسبت 20 و21 أكتوبر والجمعة والسبت 26 و27 أكتوبر بملاعب نادي الاتحاد السكندرى بسموحة، بمشاركة أندية الاتحاد السكندري - الأوليمبي – سبورتنج – سموحة – أصحاب الجياد – حرس الحدود – أبو قير - MVP.
وذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة
محمد مصيلحى على رعاية الناشئين و العمل على تطوير أدائهم المهاري والفني وتعميق أواصر
المحبة والتآخي والترابط بين الأندية السكندرية.
المزيد عن: منطقة اسكندرية رياضة الناشئين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة