مسلسل "لعنة الإصابات" في الكرة المصرية عرض مستمر (تقرير)

تعرض عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية للإصابة على الرغم من مرور 11 جولة فقط من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وخسرت الأندية المصرية العديد من لاعبيها سواء في خط الدفاع أو الهجوم، وما يجعل الحمل ثقيلا على مدربيها، وفي مقدمتهم إنبي وحرس الحدود والجونة.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة هذا الموسم بسبب سوء أرضية الملعب أو لأي سبب أخر :-

عرفة السيد

أصيب عرفة السيد مهاجم فريق إنبي بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام حرس الحدود، والتي انتهت على واقع التعادل السبي، ليترك اللاعب فراغا كبيرا في صفوف الفريق البترولي، خاصة وأنه أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق.

أحمد عبد الظاهر

تعرض أحمد عبد الظاهر مهاجم حرس الحدود للإصابة أيضا بقطع في الرباط الصليبي مع فريقه في المباراة الودية أمام بورتو قبل مواجهة النادي الأهلي، والتي خسرها فريقه بهدفين نظيفين.

وسيغيب عبد الظاهر عن الملاعب مدة لا تقل عن 6 أشهر، حتى يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد، ويضع الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري في مأزق كبير، خاصة وأن الفريق لا يمتلك مجموعة كبيرة من المهاجمين.

محمود الشبراوي:

ظهر "رونق" جناح الجونة بشكل مميز هذا الموسم، إلا أن لعنة الإصابة نالته هو الأخر وتعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه في مباراته أمام الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي احتضنها ستاد الإسكندرية.

وسيحرم الفريق الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم من خدمات الشبراوي لمددة 6 أشهر ، حتى يتمكن من العودة للمشاركة من جديد في المباريات.

إسلام صلاح

تعرص مدافع المصري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.





وسيغيب صلاح عن الفريق البورسعيدي لمدة 6 أشهر لكي يعود للمشاركة معه مجددا في المباريات.

علي معلول

أصيب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتمزق في عضلة الضامة ليبتعد عن الفريق الأحمر لمدة 3 أشهر.

ولن يتمكن معلول من العودة للمشاركة مع الأهلي في المباريات إلا مع بداية العام الجديد، ليفقد الفريق الأحمر أحد أهم أسلحته خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية.

جونيور أجايي

افتقد الأهلي لخدمات صانع ألعابه النيجيري جونيور أجايي لفترة ستصل إلى 4 أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع الفريق الأحمر تاون شيب ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

عصام ثروت

حارس مرمى فريق سموحة كان آخر المصابين بالرباط الصليبي هذا الموسم بعدما أصيب خلال تدريبات فريقه ليفقد الفريق السكندري لخدمات حارسه المنتقل له حديثا في الصيف الماضي من بيراميدز لمدة 6 أشهر.