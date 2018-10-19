بسبب زجاجة بيرة.. مقتل عامل على يد عاطل ببولاق الدكرور

لقى عامل مصرعه بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين صاحب محل لبيع الخمور بمنطقة بولاق الدكرور، وعاطل بسبب الاختلاف علي سعر زجاجة بيرة، وتم ضبط المتهم وأمر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة للتحقيق.

وكان العقيد شامل عزيز مأمور قسم بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل محل لبيع الخمور وسقوط قتيل فانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور إلي مكان الحادث.





ومن خلال المعاينة التي قام بها العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب تبين أن عاطلا توجه لشراء زجاجة بيرة من محل لبيع الخمور، إلا أنه اختلف على ثمنها مع صاحب المحل ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة وعندما تدخل صديق صاحب المحل لفض الخلاف بينهما، انتهز المتهم الفرصة وأخرج علي أثرها الجاني مطواة من طيات ملابسه وسدد له طعنة نافذة بالصدر أسفرت عن مقتله في الحال وفر هاربًا.





وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



