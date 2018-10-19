تعرف على تفاصيل عودة المطربة العالمية بينك بحفل ضخم في أيرلندا





قررت النجمة العالمية بينك، عودته للساحة الفنية بعد غياب استمر ست سنوات، بحفل غنائي ضخم في أيرلندا، 18 يونيو المقبل.

و من المقرر أن يقام حفل "بينك"، علي خشبة مسرح "RDS Arena "، وتعد هذه الحفله، كجزء من جولتها الغنائية " P! NK Beautiful Trauma " .

يذكر أن هذه الجولة التي بدأت في فينيكس بالولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2018 ، شهدت تفاعل كبير و مثير، وذلك عبر أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا ، حسب مجلة" فاريتي " .



