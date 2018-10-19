تعرف على تفاصيل عودة المطربة العالمية بينك بحفل ضخم في أيرلندا
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:13 صالفجر الفني
قررت النجمة العالمية بينك، عودته للساحة الفنية بعد غياب استمر ست سنوات، بحفل غنائي ضخم في أيرلندا، 18 يونيو المقبل.
و من المقرر أن يقام حفل "بينك"، علي خشبة مسرح "RDS Arena "، وتعد هذه الحفله، كجزء من جولتها الغنائية " P! NK Beautiful Trauma " .
يذكر أن هذه الجولة التي بدأت في فينيكس بالولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2018 ، شهدت تفاعل كبير و مثير، وذلك عبر أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا ، حسب مجلة" فاريتي " .
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