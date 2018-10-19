حصاد أولمبياد الشباب بالأرجنتين.. إنجازات وأرقام مصرية مذهلة

انتهت، أمس الخميس، فعاليات اليوم الثالث عشر من منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب والمقامة بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية في الفترة من (6 - 18 أكتوبر الجاري)، بمشاركة 4000 شخص يمثلون 206 دولة.

وشاركت مصر في أوليمبياد الشباب بالأرجنتين ببعثة مكونة من 68 لاعبًا أي "39 لاعبًا، و29 لاعبة" يتنافسون في 23 رياضة أوليمبية ما بين 32 لعبة مسجلة في برنامج الأولمبياد.

حصدت البعثة المصري خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، 12 ميدالية "3 ميداليات ذهبية - وميدالتين فضيتين- 7 برونزيات" وذلك بخلاف بعض الميداليات التى تم تحقيقها عن طريق الفرق والمختلط، والتى تصل إلى 7 ميداليات، وذهبيتين بالاسكواش.

- أسماء اللاعبين الذين حصدوا الميداليات:

1- أحمد الجندي (ذهبية الخماسي الحديث)

2- سلمي عبد المقصود (ذهبية الخماسي الحديث)

3- ياسمين نصر (ذهبية الكاراتيه بوزن تحت 53 كجم)

4- نعمة سعيد (فضية رفع الاثقال 58 كجم)

5- روان أيمن إبراهيم (فضية بمنافسات المطرقة)

6- إياد بركات عادل (برونزية تايكوندو 73 كجم)

7- عبد الرحمن سامح (برونزية 50 م.حرة سباحة)

8- مازن العربي (برونزية السلاح)

9- عبد الله مصطفي (برونزية رفع الأثقال 77 كجم)

10- أحمد الصاوي (برونزية الملاكمة بوزن 91)

11- أحمد محمود السيد (برونزية المصارعة الحرة وزن 110 كجم)

12- كرة الصالات (برونزية رجال)

وفي الأولمبياد؛ حصدت روسيا 59 ميدالية (29 ذهبية- 18 فضية- 12 برونزية) بينما باقي البلدان كالتالي:

- اليابان: 39 ميدالية (15 ذهبية- 12 فضية- 12 برونزية)

- الصين: 36 ميدالية (18 ذهبية- 9 فضية- 9 برونزية)

- إيطاليا: 34 ميدالية (11 ذهبية- 10 فضية- 13 برونزية)

- فرنسا: 27 ميدالية (5 ذهبية- 15 فضية- 7 برونزية)

- الأرجنتين: 26 ميدالية (11 ذهبية- 6 فضية- 9 برونزية)

- المجر: 24 ميدالية (12 ذهبية- 7 فضية- 5 برونزية)

- الولايات المتحدة: 18 ميدالية (6 ذهبية- 5 فضية- 7 برونزية)

- أوكرانيا: 18 ميدالية (5 ذهبية- 6 فضية- 5 برونزية)

- أُستراليا: 15 ميدالية (4 ذهبية- 7 فضية- 4 برونزية)

- إيران: 14 ميدالية (7 ذهبية- 3 فضية- 4 برونزية)

- أوزباكستان: 14 ميدالية (4 ذهبية- 4 فضية- 6 برونزية)

- الهند: 13 ميدالية (3 ذهبية- 9 فضية- برونزية)

- البرازيل: 13 ميدالية (ذهبيتين- 4 فضية- 7 برونزية)

- تايلاند: 12 ميدالية (5 ذهبية- 5 فضية- 2 برونزية)

- انجلترا: 12 ميدالية (3 ذهبية- 4 فضية- 5 برونزية)

- المكسيك: 12 ميدالية (3 ذهبية- 3 فضية- 6 برونزية)

- كوريا الجنوبية: 12 ميدالية (ذهبية- 4 فضية- 7 برونزية)