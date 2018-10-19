"برلماني": نسبة ترخيص المحال لا تتعدى 20%

علق عصام إدريس، عضو مجلس النواب، على قانون غلق المقاهي بعد الساعة 12 منتصف الليل، قائلًا إن القانون متغير تمامًا لقانون 56.



وأوضح "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن القانون السابق جعل نسبة تراخيص المحلات لا تتعدى 20%.



وأضاف أن القانون سيعمل على ضبط المواعيد، ولكن لم يتم تحديد موعد محدد؛ لأن الأنشطة هي التي تحدد موعد غلق المحل، متابعًا: "أنا سعيد جدًا بهذا القانون؛ لأنه سيضع العديد من الضوابط في هذا المجال".



