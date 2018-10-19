ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"برلماني": نسبة ترخيص المحال لا تتعدى 20%

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:39 ص
برلماني: نسبة ترخيص المحال لا تتعدى 20%
عصام إدريس
طباعة
أمنية فوزي
 
علق عصام إدريس، عضو مجلس النواب، على قانون غلق المقاهي بعد الساعة 12 منتصف الليل، قائلًا إن القانون متغير تمامًا لقانون 56.

وأوضح "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن القانون السابق جعل نسبة تراخيص المحلات لا تتعدى 20%.

وأضاف أن القانون سيعمل على ضبط المواعيد، ولكن لم يتم تحديد موعد محدد؛ لأن الأنشطة هي التي تحدد موعد غلق المحل، متابعًا: "أنا سعيد جدًا بهذا القانون؛ لأنه سيضع العديد من الضوابط في هذا المجال".

المزيد عن: مصر عصام إدريس توك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 2:50:37 AM