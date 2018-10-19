صاحب مبادرة "السعادة" لمرضى السرطان: نستهدف رفع الروح المعنوية للطفل المريض

كشف سامح سلام، كوافير رجالي، وصاحب كوافير السعادة لمرضى السرطان، تفاصيل مبادرة السعادة لمرضى السرطان، موضحًا أن المبادرة إنسانية للرفع من الروح المعنوية للطفل المريض والمساهمة في علاجه.



وقال "سلام"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، إنه يقوم بالبحث عن الأطفال المرضى ويقوم بتركيب "باروكة" للطفل ثم يقص قصة شعر تليق على وجه الطفل حتى يكون طبيعيًا.



وأضاف أنه قدم عرضًا لقص الشعر مجانًا للأطفال المرضى، ومعالجة شعرهم، وأنه سيستمر في المبادرة بقدر الإمكان.



وأشار إلى أن باروكة الأطفال تبدأ من 3 آلاف ونصف، لافتًا إلى أن الأطباء أكدوا أن الشعر الصناعي أكثر إفادة للمريض.





