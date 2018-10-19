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برلماني: إنتاج الموظف 28 دقيقة في الـ8 ساعات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:13 ص
برلماني: إنتاج الموظف 28 دقيقة في الـ8 ساعات
محمد البطيخي
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أمنية فوزي
 
قال النائب سمير البطيخي، مقدم مشروع قانون غلق المقاهي بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل: "الشعب المصري يريد أن يتعلم مثل اليابان، ويتعالج مثل أمريكا، والصناعة تكون مثل ألمانية، وفي نفس الوقت يجب أن يتم تعديل سلوكياتهم".

واستكمل "البطيخي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس: "مفيش شعب من هذه الشعوب بيكون في الشارع لحد 2 ولا 3 الفجر"، لافتًا إلى أن إنتاج المواطن 28 دقيقة في الـ8 ساعات، وأنه يوجد مليون قهوة وكافيه وفقًا للإحصائيات.

وأضاف: "مليار جنيه يوميًا تنفق على المقاهي"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطينا مثل أعلى لمباشرة ومتابعة أعماله.

وتابع: "لن نلزم الصيدليات بالإغلاق في هذا الوقت بسبب الحالات الحرجة".
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