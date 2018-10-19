مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بقرية "البكرية" ببني سويف

لقى طفل بالصف الثالث الإبتدائي، مصرعه صعقًا بالكهرباء، مساء الخميس، نتيجة عبثه بسلك كهرباء سقط من عامود إنارة بقرية "البحرية" التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.



استقبلت مستشفى ببا المركزي، الطفل "محمد عبد الرحمن مصطفي الصعيدي" 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الإبتدائي، مقيم قرية البكرية، مركز ببا، جثة هامدة، نتيجة صعق كهربائي.



وبإخطار مأمور مركز شرطة ببا، انتقلت قوة امنية للمستشفي، وتبين من التحريات الاولية، أن الطفل توفي اثر صعق كهربائي، نتيجة عبثه بسلك كهرباء سقط من عامود إنارة بالقرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

