قبل موقعة الليلة.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري

يستضيف الإسماعيلي منافسه بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء، بالأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

التقى الفريقان منذ صعود فريق بيراميدز “الأسيوطي" سابقا للدوري الممتاز موسم 2014-2015 في 4 مباريات، حقق الدراويش خلالهم الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مواجهة وحيدة وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

المباريات كالتالي:

-موسم 2014-2015

الدور الأول:

الإثنين 8 ديسمبر 2014، أقيم اللقاء على ملعب الاسيوطى سبورت وانتهى بفوز الإسماعيلى 2/1، أحرز للاسماعيلى جون أنطوي وحسني عبد ربه وللأسيوطي (بيراميدز) أدامز تيدي.

الدور الثاني:

الأحد 17 مايو 2015، أقيم اللقاء على ستاد الإسماعيلية وانتهى بفوز الاسماعيلى 5/1 أحرز للاسماعيلى إيمانويل بناهيني ثلاثة أهداف (هاتريك) وشكري نجيب وعمرو السولية وللأسيوطي (بيراميدز) أدامز تيدى.

-موسم 2017-2018

الدور الأول:

السبت 23 سبتمبر 2017، أقيم اللقاء على ملعب الاسيوطى سبورت وانتهى بفوز الإسماعيلى 2/0 سجلهما الكولومبى “دييجو كالديرون”.

الدور الثانى:

الإثنين 22 من يناير 2018، أقيم اللقاء على ستاد الإسماعيلية وانتهى بالتعادل الايجابى 1/1 أحرز للأسيوطى (بيراميدز) محمد رزق وتعادل حسنى عبد ربه فى الدقيقة.