ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قبل موقعة الليلة.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:08 ص
قبل موقعة الليلة.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري
بيراميدز
طباعة
الفجر الرياضي
 

يستضيف الإسماعيلي منافسه بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء، بالأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

 

التقى الفريقان منذ صعود فريق بيراميدز “الأسيوطي" سابقا للدوري الممتاز موسم 2014-2015 في 4 مباريات، حقق الدراويش خلالهم الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مواجهة وحيدة وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

 

المباريات كالتالي:

 

-موسم 2014-2015

 

الدور الأول:

 

الإثنين 8 ديسمبر 2014، أقيم اللقاء على ملعب الاسيوطى سبورت وانتهى بفوز الإسماعيلى 2/1، أحرز للاسماعيلى جون أنطوي وحسني عبد ربه وللأسيوطي (بيراميدز) أدامز تيدي.

 

الدور الثاني:

 

الأحد 17 مايو 2015، أقيم اللقاء على ستاد الإسماعيلية وانتهى  بفوز الاسماعيلى 5/1 أحرز للاسماعيلى إيمانويل بناهيني ثلاثة أهداف (هاتريك) وشكري نجيب وعمرو السولية وللأسيوطي (بيراميدز) أدامز تيدى.

 

-موسم 2017-2018

 

الدور الأول:

السبت 23 سبتمبر 2017، أقيم اللقاء على ملعب الاسيوطى سبورت وانتهى بفوز الإسماعيلى 2/0 سجلهما الكولومبى “دييجو كالديرون”.

 

الدور الثانى:

الإثنين 22 من يناير 2018، أقيم اللقاء على ستاد الإسماعيلية وانتهى بالتعادل الايجابى 1/1 أحرز للأسيوطى (بيراميدز) محمد رزق وتعادل حسنى عبد ربه فى الدقيقة.

 

المزيد عن: رياضة تاريخ مواجهات بيراميدز الدوري المصري الاسماعيلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 1:00:20 AM