محافظ بني سويف: "إحنا مش بننام عشان نشتغل"

أوضح المستشار هاني عبد الجبار، محافظ بني سويف، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم، قائلًا إنه كان اجتماعًا هامًا جدًا.



وأشار "عبد الجبار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، إلى أن رئيس الوزراء وجه بالاهتمام بأنشطة الحياة اليومية المتعلقة بالمواطنين، والتصدي بكل حسم للبناء العشوائي، ووجه بالمرور على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.



وأضاف أنه وجه أيضًا الاهتمام بتطهير الترع والمصارف، وعمل مسابقة لأجمل مدينة وأجمل قرية على مستوى المحافظة لخلق منافسة بين المدن، ووجه بالتنسيق بين الجهات لإنجاز المشروعات الخدمية، والاهتمام بالمواطن المصري.



وعلق على قرار اجتماع كل محافظ مع رئيس الجمهورية، قائلًا: "سابقة أولى وستلقى نجاحًا كبيرًا وستكون مفيدة ومثمرة للمحافظة"، متابعًا: "إحنا مش بننام عشان نشتغل".

