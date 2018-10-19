الطالع الفلكي الجُمعَة 19/10/2018..لذّة الفَوْز!

**القمر فى الرّبع الثانى ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى العاشرة و20 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى العاشرة و31 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





*اليوم 9 بَابَة قبطى، 19 تشرين أوّل رُومى ، 10 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -حيس إنك ألبتها تحدّى يبآ تلتلاف جِنِى مَهْر وشبكة والبيت وعبد الحليم حافظ يُرؤص فى الفرح.(توفيق الدّقن من فيلم مدرسة المُشاغبين-1973)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى العقرب تربيع المرّيخ فى الدّلو- غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

عطارد تربيع المرّيخ نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى السابعة و23 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





تواصلك الكلامى مع الآخرين/عطارد (قد) يغلب عليه صفة التسرّع لدرجة التهوّر فيتم إتهامك أنك عدوانى/المرّيخ رغم أنك لاتقصد الهجوم على مُحدّثيك ، ولأن الدّلويحكم المجاميع الغفيرة فقد يكون أسلوبك الهجومى الخشن فى تواصلك مع تلاميذك إن كنت مُدرّساً أو مع فريق التمثيل إن كنت مُخرجاً أو مع موظّفيك إن كنت مُديراً فى هيئة إداريّة ، نصيحة هذا التربيع ان تُخفض من سرعتك فى ردود أفعالك الكلامية وتفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها ، مُغادرة المنزل إن كان أحد أفراد العائلة يقومون باستفزازك حتى تعود لطبيعتك وتسترد ثباتك الإنفعالى من جديد ، الإبتعاد عن المُجازفات المالية أو المُنافسة التجارية فى المزادات والتى تكون قراراتها مشوبة بالتسرع والرغبة فى تذوق لذّة الفوز والإنتقام من المُنافسين لكن على حساب ثروتك ، التعريج على صالات اللياقة البدنية لرفع بعض الأثقال الحديدية أو الإنغماس فى تنظيف منزلك رُبما كان وسيلة ناجعة لتفريغ طاقة هذا التربيع بشكل سليم ، بمشيئة الله تَعَالى.









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: المُقابلات المُرتّبة أسريًا لجمع عريس بعروس عادةً ماتكون أكثر نجاحًا من الصّدَفْ، إن كنت مُتزوّجًا فأدّ واجباتك الزوجيّة.





برج الثور: مشاكلك العائلية فى طريقها للحل على يد زيارة أحد رجال العائلة الكبار لمنزلك بمشيئة الله تَعَالى ، تقبّل الحلول الوَسَطْ ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج الجوزاء: عروض تجارية أو وظائف جانبيّة إضافيّة، عليك فحص الميزات والعيوب وتقييم وَجْهَىْ العُملة قبل شراء سلعة جديدة أو قبول وظيفة إضافيّة.





برج السّرطان: ترتيب ممتاز لمكتبتك والتلاميذ أمامهم فرصة لتحصيل العلوم، ربّات المنازل منصوحات بتجربة الطبق الجديد، وعدم نسيان الطعام على النار.





برج الأسد: بإمكانك إعادة تنظيم ديكورات منزلك وإضفاء لمسة جمالية فى المكان الذى تعيش فيه ، فاجعله ملوّناً بأزهى الألوان قدر إمكانك.





برج العذراء: تؤدى واجباتك الرّوحيّة للحفاظ على إتزانك مع تنظيف لجسدك الأثيرى من تأثيرات سلبية، العدالة تقتضى إنهاءك لواجباتك تجاه أسرتك أيضاً.





برج الميزان: الإنغماس فى الكسل والوخم فى المنزل قد يتسبب فى شعور بالكآبة، على الأقل قم بإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أو تلبية المشتروات المنزليّة.





برج العقرب: عليك مواجهة نرفزة أفراد الأسرة بهدوء إن حدثت أو مغادرة منزلك لحماية نفسك والآخرين من تصرف فى حالة غضب.





برج القوس: لاتضع ثقتك بأكملها فى طبيبٍ واحد أو معمل تحاليل واحد، فرصة واردة لوظيفة إضافيّة رُبّما كانت فاتحة خير عليك فلا تهملها.





برج الجدي: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين أحد الأقارب أو الأصهار لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، لِتَقُلْ خيراً أو لِتَسْكُتْ.

برج الدّلو: لاتنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أو عقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فالسرعة فى التعاملات النقديّة غالباً ما تشوبها عملية إستغفال أكيدة.