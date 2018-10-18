عاصفة حب في عشق يحيى الفخراني داخل دار الأوبرا المصرية.. تعرف على الأسباب!

صعد النجم يحيي الفخراني، علي المسرح لاستلام جائزته عن مسلسل " بالحجم العائلي" والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وفور صعوده علي المسرح اشتعلت القاعة تصفيقا حادا ومطالبة الحضور بتقديمه كلمة عقب تكريمه.

جاء التكريم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، لصناع وأبطال مسلسل "بالحجم العائلي" في الاحتفالية المقامة حاليا في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور السيد محمد فايق رئيس المجلس والكاتب الصحفي جمال فهمي أمين اللجنة الثقافية بالمجلس و المنتجة منى قطب وإبراهيم ناجي "شركة سكوير ميديا" صناع المسلسل الذي تم عرضه في رمضان الماضي .