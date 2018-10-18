بيرجومي يعلق على ديربي ديلا مادونينا

علق أسطورة إنتر ميلان السابق بيبي بيرجومي على ديربي ديلا مادونينا وقارن بين نجوم إنتر ميلان وميلان وأكد أنها ستكون مواجهة مثيرة.





وقال بيرجومي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "أعتقد أن كلا من لوتارو مارتينيز وباتريك كوترون قد تم إطلاقهما ويمكنهما أن يقررا لمن سيكون الديربي في صالحه. كلا الطرفين لديه الكثير من الكفاءة لذا ينبغي أن تكون مباراة مثيرة".





واختتم بيرجومي تصريحاته قائلاً :"إيكاردي vs هيجواين، كلاهما عظيمان لكن هيجواين ربما يكون أكثر اكتمالاً، كيف يمكن إيقاف هيجواين؟ حسناً، أعتقد أنه عليك أن تتنبه لسوسو وإذا تم إيقاف سوسو فلن يحصل هيجواين على الفرص الخطيرة ".



