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برلمانية: القوى العاملة واتحاد العمال مسؤولان عن تدمير الجامعة العمالية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:43 م
برلمانية: القوى العاملة واتحاد العمال مسؤولان عن تدمير الجامعة العمالية
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رقية جمال
 
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجامعة العمالية هي ملجأ للغلابة، وهناك محاولات لهدم هذا الكيان الكبير ربما من المعاهد الخاصة التى تُريد أن تستأثر بالطلاب المتقدمين لهذا الكيان، موضحة أن بعض الطلاب يحصلون على مجموع كليات أخرى، ويلتحقوا بالجامعة العمالية لحرصهم على دراسة بعض التخصصات التى لاتوجد خارج الجامعة العمالية.

وأضاف "عطوة"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن الجامعة العمالية لابد أن تعود مرة أخرى، وان تعود شهادة البكالوريوس لها مرة أخرى، منوهة إلى أن هذه الجامعة أنشئت عام 1961 بقرار من الرئيس عبد الناصر، بهدف تثقيف عمال مصر والعرب.

وتسائلت: "لمصلحة من يتم هدم هذا الكيان، وتم الموافقة على أن تصبح الجامعة عامين فقط"، محملة وزارة القوى العاملة، واتحاد عمال مصر مسئولية هدم هذا الكيان.
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