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خاص.. الزمالك يتقدم بعرض رسمي لضم بدر بانون

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:41 م
خاص.. الزمالك يتقدم بعرض رسمي لضم بدر بانون
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أحمد الهواري
 
 
كشف مصدر عن تقديم نادي الزمالك خلال الساعات القادمة بعرضا ماليا لنادي الرجاء البيضاوي المغربي لضم مدافعه الشاب بدر بانون.

ويرغب الزمالك في تدعيم خط دفاعه في ظل النقص العددي بخط دفاع الفريق وعدم وجود سوى 3 لاعبين وهم محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

وأكد المصدر أن هناك مفاوضات تمت خلال الأيام الماضية بين إدارة الناديين لحسم الصفقة وضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن بدر بانون مواليد 1993 وسبق لنادي الرجاء إعارته مرتين لنادي الوداد الفاسي ونادي نهضة بركان.

المزيد عن: بدر نونان الزمالك الرجاء البيضاوي أخبار الزمالك
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