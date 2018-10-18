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كما انفرد الفجر الرياضي.. أمير عزمي يتراجع عن استقالته

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:34 م
كما انفرد الفجر الرياضي.. أمير عزمي يتراجع عن استقالته
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أحمد الهواري
 

أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بفريق الزمالك على تراجعه عن الاستقالة التي أعلنها اليوم، وقرر العودة للجهاز الفني للفريق في الفترة الحالية.

وكان الفجر الرياضي قد أشار لوجود اتجاه لتراجع أمير عن الاستقالة بعدما تواصل إدارة النادي معه لاقناعه بالعدول عن قراره.

وأضاف أنه اجتمع بأمير مرتضى المشرف على الكرة في حضور كل من أيمن عبد العزيز مدرب الفريق وشريف إسلام مسؤول التسويق بالنادي لاقناعه بالاستمرار في الجهاز الفني وتم حسم الأمور وأكد أنه سيتواجد في تدريب الغد وسيكون تحت أمر النادي في أي وقت.

وتمسك مجلس إدارة النادي باستمرار أمير عزمي مع الفريق في الفترة الحالية في ظل حاجة جروس المدير الفني لخدماته وقرر المدرب المساعد التراجع عن الاستقالة وسيواصل مهام عمله في الفريق.

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