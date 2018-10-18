توفيق عكاشة عن تقاضيه 3 مليون جنيه: "أقسم بالله كذب"
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:09 مهدى عبدالرازق
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قطر تنفق سنويًا 10 مليار دولار في حرب الشائعات التي تشنها على مصر.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مصر تتعرض لحروب بهدف تدميرها من خلال تدمير المواطن المصري، موضحًا أن أول آليات حروب الجيل الخامس هى الشائعات.
ولفت إلى أن حروب الجيل الخامس تستغل ضعف الولاء للدولة، معقبا: "بيقولوا توفيق عكاشة بياخد 3 مليون في الشهر.. أقسم بالله كذب، ولا باخد عشره، ولو باخد 3 مليون جنيه هتبرع بيهم".