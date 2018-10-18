توفيق عكاشة عن تقاضيه 3 مليون جنيه: "أقسم بالله كذب"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قطر تنفق سنويًا 10 مليار دولار في حرب الشائعات التي تشنها على مصر.





وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مصر تتعرض لحروب بهدف تدميرها من خلال تدمير المواطن المصري، موضحًا أن أول آليات حروب الجيل الخامس هى الشائعات.



