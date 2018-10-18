وزير التعليم العالي: تحديد يوم لصيانة المرافق الجامعية بمشاركة الطلاب





وجه خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بتحديد يوم رياضي بكافة الجامعات يشارك فيه كافة مكونات المجتمع الجامعي، كما يتم أيضًا تحديد يوم لصيانة المرافق الجامعية بمشاركة طلاب الجامعات.





وأكد الوزير على ضرورة وجود آلية محددة ومنضبطة لتحصيل المصروفات الدراسية بالجامعات، مشيرا إلى الدور المجتمعي للجامعات، مؤكدًا أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجامعات والمستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة لجعل مصر خالية من فيروس سي؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.





وأشار الوزير أيضًا إلى قيام رئيس الجمهورية بتكريم أفضل الجامعات استعدادًا للعام الدراسي الحالي، وذلك في ضوء المسابقة التي أطلقها الرئيس عقب المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة في يوليو الماضي، مؤكدًا أهمية هذا التنافس في إفادة الكيان الجامعي.





كما أشاد الوزير بالإمكانيات الجيدة للجامعات المصرية التي قام رئيس الوزراء بزيارتها خلال الفترة الماضية، والتي شملت جامعات (أسيوط، سوهاج جنوب الوادي، بورسعيد، المنصورة).





وأشاد د.عبدالغفار أيضًا بالجامعات المصرية التي أدرجت في تصنيف Times Higher Education والتي بلغ عددها 19 جامعة ضمن أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم، وطالبها بالاستمرار في جهودها المميزة.



