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أبرز وأهم أخبار اليوم الخميس 18/10/2018 في محافظة القليوبية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:53 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الخميس 18/10/2018 في محافظة القليوبية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها، حيث افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، فرع هيئة قضايا الدولة ثان بالقليوبية بعد تطويره وذلك بحضور المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات والمستشار سيد خاطر نائب رئيس الهيئة والمستشار محمد ماضي النائب الأول للهيئة والمستشار أيمن البقلاوي رئيس القطاع.

كما أكد المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الحكومة ستراعي خلال الأعوام المقبلة، إنشاء مقرات جديدة مستقلة لفروع الهيئة لتقوم بعملها على أكمل وجه.

وأصيب 7 أشخاص،الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى على الطريق الدائري عند نزلة مسطرد، بشبرا الخيمة واتجاه المرج.
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