بعد هازارد.. ريال مدريد يستهدف "دينامو" تشيلسي

اشارت تقارير صحفية فرنسية، إلي أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعي للتعاقد مع نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.









ذكر موقع "Le10Sport" الفرنسي، أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كانتي لاعب وسط البلوز، لتعزيز خطوط الفريق خلال الموسم المقبل.









وأضاف الموقع، أن ريال مدريد سيواجه صعوبة في التعاقد مع اللاعب بسبب المطالب المادية من إدارة تشيلسي نظراً لاهتمام أكثر من نادي بالتعاقد مع اللاعب أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي .



