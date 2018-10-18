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الوحدة يفوز على الفيحاء بثنائية بمشاركة محمد عواد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:39 م
الوحدة يفوز على الفيحاء بثنائية بمشاركة محمد عواد
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منى شكري
 
نجح فريق الوحدة، المحترف في صفوفه المصري محمد عواد، في الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


سجل روملو أوتيرو هدفي الوحدة خلال الدقائق "58- 87"، بينما تعادل فريق الفيحاء بهدف في الدقيقة "77" عن طريق عبد الرحمن اليامي.


وبهذه النتيجة؛ يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 12 نقطة متساويًا مع الهلال في عدد النقاط لكن زعيم الرياض له مباراة مؤجلة، بينما يبقى الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

المزيد عن: محمد عواد الوحـدة الفيحاء الدوري السعودي
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