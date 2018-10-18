الاشتباة في إصابة سيدة بأنفلوانزا الطيور بالغربية

كشف مسئول بمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، عن الاشتباه في إصابة "ش.أ"، 30 عامًا، ربة منزل، مقيمة بعزبة على عبد الله، التابعة لقرية ميت الشيخ بمركز قطور، بفيروس أنفلونزا الطيور.



وتابع المصدر، أن ربة المنزل وصلت إلى مستشفى حميات المحلة، مصابة بحالة من الإعياء ورفع درجة حرارتها، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تم الاشتباه في إصابتها بأنفلونزا الطيور.



وعلى الفور، تم وضعها فى غرفة العزل وتم سحب عينة منها، وإرسالها إلى معامل الوزارة، واتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة.



وكشف مسئول بمديرية الطب البيطرى بالغربية، عن تشكيل لجنة من الطب البيطري، وزيارة العزبة وعمل مسح شامل للطيور المتواجدة بالمسكن، والمنازل المجاورة، وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل الطب البيطري.