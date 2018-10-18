وزير البترول الأسبق: دعم الطاقة من أكبر الأعباء على الخزانة المصرية

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، ان دعم قطاع الطاقة من أكبر الأعباء على خزانة الدولة، مؤكدا أن مؤكدا انه في العشر سنوات الأخير تم تخصيص الف مليار جنيه لدعم الوقود البترولي 50% منها لم يذهب لمستحقيه.



واضاف كمال خلال كلمته بفعاليات ندوة التنمية المستدامة بالمنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن المنعقد بشرم الشيخ، أنه لا تنمية حقيقة بدون طاقة ولن الأوضاع الحالية تشير إلى أن الدولة مازالت بحاجة لوضع خريطة طريق تعتمد على ترشيد الاستهلاك واتباع سياسات رشيدة، لافتا إلى ضرورة ترك قطاع الطاقة واستثماراته.



وأشار إلى أن الدولة تنتج بترول وغاز سنويا ٨٠ ميون طن وأن الكهرباء فقط تستهلك نسبة كبيرة للغاية، وهو السبب الذي أذى لظاهرة اغلاق المصانع نظرا لعدم توفير الطاقة لتشغيلها.



وأشار وزير البترول الاسبق إلى أن الايرادات في مصر اقل بكتير من المصروفات في اغلب القطاعات ولابد من اتخاذ قرارات اصلاخية حتى لا يتم ارتفاع عجز الموازنة.