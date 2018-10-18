كل ما تريد أن تعرفه عن شركة "أمبرو" راعي ملابس الأهلي.. وأبرز الأندية والمنتخبات التي ترعاها

نجحت شركة " أمبرو " الإنجليزية، من الحصول على حقوق رعاية ملابس النادي الأهلي، وذلك بعد فسخ التعاقد مع شركة "سبورتا" السعودية.





وتنافست شركة " أمبرو " مع عدة شركات عالمية للفوز بحقوق رعاية ملابس الأهلي الجديدة أبرزها شركات: أديداس – بوما – نايكي – نيو بالانس، إلي أن الشركة الإنجليزية نجحت في الفوز بمزايدة رعاية ملابس المارد الأحمر في الفترة المقبلة.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز المعلومات عن شركة "أمبرو" راعية ملابس الاهلي الجديدة:-





- تم تأسيس شركة "أمبرو" من قبل هارولد همفريز، وشقيقه والاس في ورشة صغيرة في "ويلمسلو" بإنجلترا في 23 مايو 1924، وجاء اسم "Umbro" مستوحى من ملابس Humphreys Brothers.





- كان أول ظهور لملابس "أمبرو" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1934، عندما ارتدى كلا الفريقين مانشستر سيتي وبورتسموث مجموعات صنعتها الشركة. الفرق الأخرى التي زودتها الشركة بالملابس خلال 1930 و 1940 كانت شيفيلد يونايتد ، بريستون نورث إند ، مانشستر يونايتد وبلاكبول.





- كانت "أمبرو" الشركة المصنعة الرياضية الرسمية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والراعي الرسمي لـ FA ، كونها المورد الحصري لكرات البطولات.





- في عام 1952 ، ارتدى الفريق البريطاني في الألعاب الأولمبية الصيفية مجموعات ملابس "أمبرو" ، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات رياضاتهم الفردية.





- في عام 1957 ، دخلت "أمبرو" سوق التنس، وانتجت الملابس الرياضية بالتعاون مع اللاعب "تيد تينيلينج"، وامتد هذا التعاون لمدة ثلاثة عقود.





- أصبحت البرازيل أول بطلة لكأس العالم ترتدي مجموعات من أمبرو في عام 1958، وبعد عامين ، وقع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الاسكتلندي دنيس لو اتفاقية حصرية مع العلامة التجارية ، ليصبح أول لاعب كرة قدم تحت رعاية "أمبرو".





- فاز فريق إنجلترا الوطني بلقبه الوحيد في عام 1966 وهو يرتدي مجموعات "أمبرو" (تم توقيع الصفقة في عام 1954).





- سلتيك أول فريق بريطاني يفوز بكأس أوروبا عام 1967 كان يرتدي ملابس "أمبرو"، كما أن ليفربول فاز في أول أربعة من الكؤوس الأوروبية الخمسة أثناء ارتداء مجموعات "أمبرو" أعوام 1977 1978 و 1981 و 1984.





- في عام 1974 ، توفي مؤسس امبرو ، هارولد همفريز، وتولى أبناؤه جون وستيوارت إدارة الشركة.





- ارتدى المنتخب الإنجليزي قمصان أمبرو عن طريق الاختيار حتى عام 1974 ، عندما باع اتحاد كرة القدم ، الذي شجعه مدير إنجلترا دون ريفي ، حقوق تصنيع جيرسي لأدميرال سبورتسوير .

- في عام 1986 بدأت أمبرو تصنيع حذاء كرة القدم الخاص به





- في عام 1994، فازت البرازيل بلقبها الرابع في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فرق أياكس الهولندي (في عام 1995) ، ومانشستر يونايتد (في عام 1999) حصلوا على دوري أبطال أوروبا وكأس إنتركونتيننتال في طوكيو، وجميعهم كانوا يرتدون "أمبرو".





- منذ عام 2012 أصبحت شركة "أمبرو" تابعة لشركة الأمريكية إيكونكس (ICONIX) صاحبة العلامة التجارية، وتقوم امبرو حاليًا بتصميم وتصدير وتسويق الملابس المتعلقة بكرة القدم، والأحذية، والمعدات وتباع منتجاتها في أكثر من 90 بلدا في جميع أنحاء العالم.





- من أبرز الأندية والمنتخبات التي ترعاها شركة "أمبرو":





إيفرتون – وست هام يونايتد – هال سيتي – ديربي كاونتي – بورنموث – بلاكبيرن روفرز – ايندهوفن – فيردر بريمن – هيدرسفيلد – شالكة – جامبا اوساكا – اتليتكو بارنينسي – سسكا موسكو – الاهلي السعودي – الأفريقي التونسي – الترجي – اتحاد العاصمة – مولودية الجزائر – مالاوي – جامايكا – كندا.



