كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع مدافع الأهلي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر مع نهاية المران المسائي اليوم الخميس.

وتطرق كارتيرون خلال حديثه مع مدافع الأهلي على أهمية المباراة المقبلة أمام وفاق سطيف، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وواجبات المدافعين في هذا اللقاء، للخروج بشباك نظيفة.

وكان سعد قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية السبت الماضي، بعد التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.





ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.