تجديد عقد الأردن وفلسطين من أجل تزويد "أريحا" بالكهرباء

وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة كهرباء القدس في مدينة رام الله، اليوم الخميس، اتفاقية تجديد عقد بيع الطاقة الكهربائية لفلسطين ورفع كميتها.





ووقع الاتفاقية التي حضرها رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، ظافر ملحم، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري.





وأكدت المهندسة زواتي أهمية الاتفاقية في تعزيز التبادل الطاقي بين الأردن وفلسطين وتزويد الشبكة الفلسطينية بالطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية الأردنية في اطار التعاون القائم بين البلدين الشقيقين. من جانبه قال الرواشدة ان هناك إمكانية لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المباعة للجانب الفلسطيني في حال استكمال البنية التحتية الفلسطينية لاستيعاب المزيد.





وأشار الى ان الاتفاق يشمل أيضا التعاون في مجال تدريب كوادر هندسية وفنية فلسطينية في مراكز تدريب شركة الكهرباء الوطنية مبديا استعداد الوطنية تقديم كل اشكال الدعم للاشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في تعزيز قدراتهم في هذا المجال.





وكانت الوزيرة زواتي قد وصلت الى فلسطين صباح اليوم على رأس وفد في زيارة تلتقي خلالها عددا من المسؤولين الفلسطينيين وتعقد معهم مباحثات حول مجالات التعاون في قطاع الكهرباء والموارد الطبيعية.





ويضم الوفد، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، والمهندس حسن الحياري.





وكان مجلس الوزراء قد وافق على تجديد عقد بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية الى شركة كهرباء محافظة القدس. وزودت شركة الكهرباء الوطنية محافظة اريحا بالطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر الماضية من خلال اتفاقية بيع للطاقة الكهربائية الموقعة مع شركة كهرباء محافظة القدس التي جرى اليوم تجديدها ورفع كمية الطاقة الكهربائية.