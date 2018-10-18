السفير المصري في بولندا يفتتح معرض فني بأكاديمية الفنون الجميلة بوارسو

افتتح "حسام القاويش" سفير جمهورية مصر العربية في بولندا، فعاليات المعرض الفني للدكتور الفنان "محمد زكريا سلطان"، أستاذ الفنون بكلية الفنون التطبيقية بمصر، حيث تضمن المعرض، والذي يحمل اسم “The Digital Pharaoh” ، لوحات تعكس ملامح الحضارة الفرعونية برؤية عصرية.





هذا، وتعد هذه هي المرة الرابعة لإقامة المعرض ببولندا ولكنها الأولى في مدينة وارسو، وأقيمت معارض فنية أخرى في كل من رومانيا وصربيا والأرجنتين وروسيا.





جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في بولندا من أجل تدعيم العلاقات الثقافية مع الجانب البولندي، والتأكيد على دور الثقافة والفنون في التعريف بحضارات الشعوب من خلال تنظيم فعاليات ثقافية كالمعارض الفنية والمهرجانات ومعارض الكتب وغيرها من الأنشطة الثقافية التي تساهم في التعريف بالحضارة المصرية.





واستعرض سفير مصر في بولندا خلال كلمته الافتتاحية للمعرض جهود السفارة المصرية في بولندا من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثقافية بين مصر وبولندا، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية الفنية التي تساهم في التعريف بحضارة الشعوب بتنوعاتها الفنية، خاصةً في ضوء ثراء الحضارة المصرية بالفنون والثقافات المتعددة التي تعكس الفن العربي الفرعوني، وما تتميز به الثقافة المصرية من تنوع أشكال التعبير الثقافي، وهو ما يمهد الطريق أمام تحقيق التفاعلات المستمرة بين الثقافات المختلفة.





ومن جانبه، قدم الفنان المصري الشكر للسفير على رعايته وتشريفه بافتتاح المعرض، مما ساهم في إنجاح فعالياته، ورسم صورة ثقافية فنية تعكس حضارة مصر وتاريخها وتراثها الفني.



