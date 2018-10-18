موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق بيرنلي، يوم السبت 20-10-2018 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.





وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.





ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني علي التوالي.





ويسعي بيرنلي في تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.



