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حلا شيحة تشكر شقيقاتها لهذا السبب (صور)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:40 م
حلا شيحة تشكر شقيقاتها لهذا السبب (صور)
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة حلا شيحة، معدد من الصور عبر حسابها وهي برفقة شقيقاتها الذين استقبلوها في المطار فور عودتها من كندا بعد زيارتها لأولادها.

 

وعلقت "شيحة"، على الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلة: "شكرًا أخواتي الجميلات هناء ورشا ومايا أفضل شقيقات في العالم كله، أحبكم، أحب عائلتى كثيرا".


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