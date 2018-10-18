عاجل - ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح





أصبح ليفربول الإنجليزي، مُنفتحًا على فكرة رحيل نجمه الدولي المصري محمد صلاح، عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما كان رافضًا لهذا الأمر مؤخرًا، على الرغم من العروض الكبيرة التي جاءت للريدز من أجل شراء الفرعون المصري.





وذكر موقع "سبورت" الفرنسي أن ليفربول، ربما يوافق على مغادرة صلاح، في حال الحصول على 160 مليون يورو، من أي نادٍ يرغب في ضمه.





وقال الموقع إن وجهة صلاح القادمة قد تكون الليجا، خاصةً أن عملاقي الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد، أبديا اهتمامًا بلاعب روما السابق، خلال الميركاتو الصيفي الأخير.





وقال الموقع إن وجهة صلاح القادمة قد تكون الليجا، خاصةً أن عملاقي الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد، أبديا اهتمامًا بلاعب روما السابق، خلال الميركاتو الصيفي الأخير.





وكان مستوى صلاح قد تراجع هذا الموسم، حيث لم يحرز سوى 3 أهداف حتى الآن، في البريميرليج، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الريدز، رغم أن عقده سينتهي في عام 2023.





وتبلغ القيمة السوقية لنجم ليفربول 150 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".



