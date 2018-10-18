عاجل.. حجز قضية "أحداث مكتب الإرشاد" للنطق بالحكم لـ25 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حجز إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، وعدد من القيادات، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد" للنطق بالحكم بجلسة 25 نوفمير.







