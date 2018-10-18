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عاجل.. حجز قضية "أحداث مكتب الإرشاد" للنطق بالحكم لـ25 نوفمبر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:34 م
عاجل.. حجز قضية أحداث مكتب الإرشاد للنطق بالحكم لـ25 نوفمبر
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حجز إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، وعدد من القيادات، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد" للنطق بالحكم بجلسة 25 نوفمير.


وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
المزيد عن: محمد بديع قيادات الاخوان الفجر اخبار الحوادث احداث مكتب الارشاد
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