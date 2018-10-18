تباين المؤشرات الكويتية بختام التعاملات في ظل شح السيولة





أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الخميس على تباين للمرة الثالثة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك وسط شُح وضعف شديد في مستويات التداول وخاصة السيولة.





وهبط المؤشران العام والأول بنهاية اليوم بنسبة 0.08% و0.15% على الترتيب، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمفرده بنحو طفيف نسبته 0.05%.





وسجلت مؤشرات 5 قطاعات تراجعاً اليوم يتصدرها النفط والغاز بنحو 1.7%، بينما ارتفعت مؤشرات 4 مؤشرات أخرى بصدارة الاتصالات بنمو نسبته 0.34%.





وجاء سهم "سنــام" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 18.8%، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 10.9%.





وتقلصت سيولة البورصة اليوم 31% إلى 10.29 مليون دينار مقابل 147.9 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول 14.6% إلى 49.98 مليون سهم مقابل 58.52 مليون سهم بجلسة الأربعاء.





وحقق سهم "بنك برقان" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.16 مليون دينار مُتراجعاً 0.36%، فيما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بواقع 5.56 مليون سهم مُرتفعاً 0.5%.







