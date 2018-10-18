السعودية توفر 6500 فرصة عمل خلال معرض وظائف 2018





أعلنت غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عن تنظيم معرض وظائف 2018 بالشراكة مع شركة الظهران إكسبو الأسبوع المقبل، خلال الفترة 22– 25 اكتوبر 2018.





وقالت الغرفة في بيان لها اليوم الخميس، إن المعرض يتم تنظيمه تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسيوفر عددا كبيرا من الوظائف بخيارات متعددة أمام طالبي العمل بإجمالي 6500 فرصة عمل.





وأضاف الغرفة، أن المعرض يتيح فرصا أمام مؤسسات القطاع الخاص لاستقطاب المئات من الكفاءات الوطنية المؤهلة، ويفتح الباب أمام مؤسسات التدريب والتأهيل لتقديم خدماتها وعروضها الداعمة لتطوير العنصر البشري المحلي.





ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم الخالدي، بأن المعرض سيشارك فيه العديد من الشركات والجهات المعنية بشؤون التوطين والتدريب، تتجاوز 140 شركة ومؤسسة وجهة حكومية.





ولفت الخالدي، إلى أنه يتفاءل بنجاح المعرض في نسخته المقبلة التي تعقد للمرة السادسة على التوالي؛ اعتمادا على النجاحات التي تمت في العام الماضي، بعد أن سجل المعرض في نسخته الخامسة زيارة أكثر من 20 ألف من طالبي وطالبات العمل، وسط اهتمام كبير من الشركات المشاركة والمستفيدين.





وبلغ عدد المشاركين في المعرض نحو 138 شركة ومؤسسة قدمت أكثر من 7 آلاف وظيفة.





وبين الخالدي، أن الشركات والمؤسسات تعرض فرصا وظيفية متنوعة للشباب والشابات من طالبي العمل، ويشترط على المستفيدين من المعرض التسجيل الإلزامي المسبق من خلال منصة إلكترونية للتسجيل المسبق في المعرض.





يذكر أن المعرض سيستقبل زواره على فترتين اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر، كما يستقبل المعرض زواره من العائلات يوم الخميس الموافق 25 ـكتوبر







