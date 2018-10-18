والد فنانة شهيرة يستغنى عنها بسبب زوجته الجديدة (فيديو)

أثار كلام المنتج البحريني محمد الترك في إطلالته الإعلامية الأخيرة، جدلاً واسعاً حول علاقته بابنته الفنانة الشابة حلا الترك، في ظل خلافاتها مع زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وقال في برنامج "ع السيف" المذاع على قناة atv الكويتية، في معرض حديثه عن وقوف زوجته الى جانبه في ازمته الصحية: "ليست زوجتي فقط، بل صديقتي وحبيبتي وابنتي، إذ مررت معها بالعديد من الظروف الصعبة واستطعنا أن نتجاوزها".

وتوقف المتابعون عند كلمة "ابنتي" التي استخدمها الترك، بخاصة أن المفاضلة والخلافات بينهما على نار مشتعلة دائماً، منذ أن كسبت طليقته ووالدة حلا، منى السابر، معركة الحضانة على ابنائهما.

وكانت بطمة أكدت خلال لقاء مع برنامج "عندي ما يفيد" ان لا علاقة بينها وبين حلا، وأنها لا تعلم عنها اي شيء منذ انتقالها للعيش مع والدتها، مضيفةً أن "حلا طعنتها في ظهرها، ونسيت كل الاشياء الجميلة التي كانت تفعلها لها وتحصل بينهما".