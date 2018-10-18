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مدرب الإنتاج يصدم الزمالك: اتفقنا مع عامر عامر على التجديد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:55 م
مدرب الإنتاج يصدم الزمالك: اتفقنا مع عامر عامر على التجديد
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الفجر الرياضي
 
أكد محمد عبدالله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي أن إدارة ناديه توصلت لاتفاق مع عامر عامر حارس مرمى الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق الفترة المقبلة.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يلتفت لما يثار إعلاميا حول تعاقد الحارس مع أحد الأندية .

وقال عبدالله "عامر حاليا مع الانتاج ونتعامل مع الوضع الحالي ولا نركز فيما يثار إعلاميا" .

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل على استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري العام.

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