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هل يجوز خروج المرأة بـ"الميك آب" في الشارع؟

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:49 م
هل يجوز خروج المرأة بـالميك آب في الشارع؟
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أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "ما حكم تزين المرأة ووضع الـ "ميك أب" والخروج به إلى الشارع؟"، على النحو التالي:-

التزين مباح للمرأة في بيتها، ولكن خارج المنزل؛ ليس كله محرما فمنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، مشيرا إلى أن الكحل من الزينة جائز.

وقال أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس": "إن هذا لا يعني أن تخرج المرأة كعروسة المولد بملابس ضيقة وعطور فواحة، لكن وضع المكياج الخفيف الذي لا يجعل الرجال يفتنون بها، المرأة مخلوق مجبول على حب الزينة، والشرع أمر بضبط ذلك".
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