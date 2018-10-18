هل يجوز خروج المرأة بـ"الميك آب" في الشارع؟

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "ما حكم تزين المرأة ووضع الـ "ميك أب" والخروج به إلى الشارع؟"، على النحو التالي:-





التزين مباح للمرأة في بيتها، ولكن خارج المنزل؛ ليس كله محرما فمنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، مشيرا إلى أن الكحل من الزينة جائز.



