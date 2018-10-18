تعرف على تشكيل تلا والحمام في الممتاز "ب"

أعلن الجهاز الفني لفريق مركز شباب تلا التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق لقاء الحمام بعد قليل في الجولة السابعة من دوري الممتاز "ب".





ويبدأ تلا اللقاء بتشكيل يضم محمود حمدي، وخالد الضبع واسلام علم الدين، والسيد عبد الغفار، ومحمد رحرح، وسعيد المشد، ومحمد كمال ميدو، وأيمن متولي، وأحمد بيكو، وعطية النشوي، وابراهيم الششتاوي، وفي البدلاء حسين رضا، ومحمد بلية، وكريم ياسين، وأحمد لطفي، وسعيدو، وأسامى الليبي، وباسم شوقي.



