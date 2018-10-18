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تعرف على تشكيل تلا والحمام في الممتاز "ب"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:45 م
تعرف على تشكيل تلا والحمام في الممتاز ب
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مصطفى الجندي
 

أعلن الجهاز الفني لفريق مركز شباب تلا التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق لقاء الحمام بعد قليل في الجولة السابعة من دوري الممتاز "ب".


ويبدأ تلا اللقاء بتشكيل يضم محمود حمدي، وخالد الضبع واسلام علم الدين، والسيد عبد الغفار، ومحمد رحرح، وسعيد المشد، ومحمد كمال ميدو، وأيمن متولي، وأحمد بيكو، وعطية النشوي، وابراهيم الششتاوي، وفي البدلاء حسين رضا، ومحمد بلية، وكريم ياسين، وأحمد لطفي، وسعيدو، وأسامى الليبي، وباسم شوقي.


ولعب الحمام المباراة بتشكيل ضم محمود جمال، وحسن علي، ووائل السيد، ومحمود عثمان، وضياء مسعود، ومؤمن فكري، ومهنا منصور، ومحمد عبد الفتاح، وباب كونية، وسام أحمد، ومحمد شعبان، وفي البدلاء محمد عاطف، وأحمد ماجد، ومحمد سعيد، والدسوقي مسعد، وعلي عبد القادر، وأحمد سمير، وعلاء جمعه.


ويدير اللقاء الحكم أحمد العدوي، وعاونه محمد أبو العزايم، وعلي عبد النبي، وحكم رابع جمال الجندي، وراقب الحكام صلاح وهب، وراقب المباراة من لجنة المسابقات الكابتن زقلط.

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