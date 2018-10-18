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عاجل.. عمرو وردة على رادر فيردر بريمن الألماني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:44 م
عاجل.. عمرو وردة على رادر فيردر بريمن الألماني
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علاء خليف
 
كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام نادي فيردر بريمن الألماني بالتعاقد مع عمرو وردة نجم منتخب مصر وباوك أثينا اليوناني، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة فريقه ومع منتخب الفراعنة.

وذكر موقع "فوسبول ترانسفير" الألماني المهتم بأخبار الانتقالات، أن نادي فيردر بريمن يرغب في الحصول على خدمات عمرو وردة نجم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد تألقه اللافت للأنظار في الدوري اليوناني ومع منتخب مصر.

وأضاف أن النادي الألماني كان مهتم بالتعاقد مع "وردة" الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وأشار الموقع الألماني أن عمرو وردة (25 عامًا) واحد من أفضل اللاعبين في مصر ومنذ بداية رحلته الاحترافية في أوروبا عام 2015 يقدم عروضًا قوية رفقة الأندية التي لعب لها، وتألق مؤخرًا في الدوري اليوناني مع فريقي أتروميتوس وباوك.

وتحدث الموقع الألماني عن مزايا "وردة" التي تؤهله للانضمام لصفوف فيردر بريمن، حيث أكد أنه لاعب سريع ورشيق ويمتلك قدرة رائعة على المراوغة، وسيكون إضافة قوية للفريق الألماني حال إتمام التعاقد معه.

عاجل.. عمرو وردة على رادر فيردر بريمن الألماني
المزيد عن: منتخب مصر فيردر بريمن عمرو وردة باوك الدوري الألماني
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