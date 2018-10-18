محافظ الجيزة: تشغيل محطة صرف صحي كفر حجازي بتكلفه 30 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الانتهاء من مشروع محطة الصرف الصحي لقرية كفر حجازي، بمركز مدينة منشأة القناطر، بعد توقف المشروع لــ 6 سنوات، والبدء في توصيل خدمات الصرف الصحي لأهالي القرية.





وأكد المحافظ، أن المحطة تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 40 ألف نسمة.





وأشار إلى أن المشروع توقف لمدة سنوات، وتم عقد عدة لقاءات مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والجهات المنفذة لإزالة أي معوقات تقف أمام الانتهاء من المشروع للإسراع في إنهاء باقي أعماله وتشغيل المحطة.





وتابع أنه تم حصر عدد من المشروعات التي تم ضخ ملايين الجنيهات بها، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها بالمحافظة.



