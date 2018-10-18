الأهلي يزاحم الزمالك على صفقة نجم سموحة

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وسط مستواه الثابت مع الفريق الساحلي ومشاركته بشكل مستمر معهم.





وأجرى علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي إتصالًا مع اللاعب في الأيام الماضية وأبلغه برغبتهم القوية في التعاقد معه وشدد له على إعجاب الجهاز الفني للفريق بقدراته وانهم يرغبوا في وجود مدافع سوبر في صفوف الفريق للتغلب على النقص العددي الموجود وشبح الإصابات المستمر.





وأكد عبد الصادق للاعب أن وجوده مع الأهلي حاليًا سيكون بوابته للإنضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في المستقبل وسط رغبة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني في إجراء سياسة الإحلال والتجديد وضم عناصر جديدة.





وتأتي مكالمة عبد الصادق لتهدد صفقة إنضمام ياسر إبراهيم إلى صفوف الزمالك حيث بدأت المفاوضات في الصيف الماضي لكن إدارة سموحة رفضت التخلي عنه وتمسكت ببقائه مع الفريق لكن مفاوضات الأبيض ظلت مستمرة مع اللاعب ومنحوه وعدًا للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وسط رغبتهم في وجود مدافع سوبر ليحل محل محمد عبد السلام الوافد من صفوف بتروجت أو محمد عبد الغني وأن كان الأقرب هو محمد عبد السلام بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق.



