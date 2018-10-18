ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"حكومة الأسد" تسحب القانون 10 الخاص بأملاك اللاجئين السوريين خارج سوريا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:16 م
حكومة الأسد تسحب القانون 10 الخاص بأملاك اللاجئين السوريين خارج سوريا
بشار الأسد
طباعة
وكالات
 

أعلنت منظمة الأمم المتحدة نقلا عن مسؤولين روس، أن الحكومة السورية سحبت القانون 10 الخاص بأملاك اللاجئين السوريين خارج سوريا.


كما أعلن مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، نيته ترك منصبه نهاية نوفمبر.


وقال ايجلاند في مؤتمر: "قررت ترك منصبي في نوفمبر، عندما مدد عقدي، وهذا من باب الصدفة ان دي ميستورا ايضا يغادر منصبه نهاية نوفمبر. اتمنى ان يستمر العمل بعد رحيلنا".

 

كما رحب ايجلاند بإعطاء روسيا وتركيا وقتا إضافية لتنفيذ اتفاق إدلب في سوريا.

 

وقال إيجلاند "الروس والأتراك أشاروا أن وقتا إضافيا سيعطى لتنفيذ اتفاقية إدلب. سيكون هناك وقت للدبلوماسية، وهذا مريح بالنسبة لنا".

 

المزيد عن: سوريا خارج سوريا حكومة الأسد اللاجئين السوريين القانون 10 الخاص الحكومة السورية أملاك اللاجئين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 1:41:31 PM