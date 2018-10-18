طريقة تحضير مكبوس الدجاج

المقادير

4 أكواب (1000 مل) من الماء المغلي

دجاجة (1200 جم) مقطعة 8 قطع

½ 2 كوب (500 جم) أرز بسمتي منقوع لمدة 30 دقيقة

½ كوب (100 جم) كزبرة طازجة مفرومة

½ كوب (100 جم) بقدونس طازج مفروم

½ كوب (100 جم) زبيب

¼ كيلو (250 جم) طماطم مقشرة ومفرومة ناعمًا

3 بصلات كبيرة مفرومة ناعمًا

2 ملعقة كبيرة (30 جم) سمن

ملعقة كبيرة (15 جم) صلصة طماطم

ملعقة صغيرة (5 جم) ثوم مهروس

ملعقة صغيرة (5 جم) كاري

ملعقة صغيرة (5 جم) قرفة مطحونة

ملعقة صغيرة (5 جم) ليمون أسود مجفف مطحون

ملعقة صغيرة (5 جم) حبهان مطحون

ملعقة صغيرة (5 جم) كركم

ملعقة صغيرة (5 جم) بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) قرنفل مطحون

ثمرة ليمون أسود مجفف

3 ورقات لورا

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير

على نار متوسطة، أذيبي السمن، ثم أضيفي البصل، وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

أضيفي القرنفل والبهارات المشكلة والحبهان والكاري والكركم والقرفة والليمون المطحون، وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الدجاج وأوراق اللورا والثوم والكزبرة والبقدونس وثمرة الليمون المجفف والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى يتغير لون الدجاج.

أضيفي الماء المغلي، ثم غطي الدجاج واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 30 دقيقة.

في وعاء متوسط، ضعي الأرز والزبيب وقلبيهما جيدًا، ثم أضيفيهما فوق الدجاج، واتركي المكبوس على نار هادئة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الأرز وتجف السوائل.