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"كسر الزجاج مهنة".. القبض على عاطلين كونوا تشكيل عصابي بمدينة نصر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:05 م
كسر الزجاج مهنة.. القبض على عاطلين كونوا تشكيل عصابي بمدينة نصر
المتهمين
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هبه عبد الحفيظ
 
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين كونوا تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمدينة نصر.


وردت للمقدم خالد سيف رئيس مباحث مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، معلومات مفادها أن كلا من رضا ا، 19 سنة، عاطل، محمد س، 21 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج". 


بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما، بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاد المتهم الثاني بمسكنه ضبط كافة المسروقات وأضافا بانفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.


باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر الموضحة قرين كل منهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
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