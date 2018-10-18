الدوليون ينتظمون في مران الأهلي اليوم

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون؛ سواء المنضمين للمنتخب الوطنى الأول أو الأولمبي، في مران الفريق المقرر له الرابعة عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء معسكري المنتخبين .





وكانت الأيام الماضية قد شهدت إقامة معسكر المنتخب الأول الذي تخلله مباراتي "إي سواتيني" في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية "الكاميرون 2019"، بالإضافة إلى معسكر المنتخب الأولمبي في الإمارات والذي تخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي.





يذكر أن المنتخب الأول يضم بين صفوفه من لاعبي الأهلي كلًا من محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني ومروان محسن، في حين يضم المنتخب الأولمبي كلًا من كريم نيدفيد وأكرم توفيق ومحمود الجزار وناصر ماهر.





ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس؛ استعدادا لرحلة الجزائر المقرر لها الأحد المقبل لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.