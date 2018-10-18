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جانيت جاكسون تحصل على جائزة "الأيقونة العالمية للموسيقى"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
جانيت جاكسون تحصل على جائزة الأيقونة العالمية للموسيقى
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وكالات
 

تشهد مدينة "بلباو" الإسبانية في الرابع من شهر نوفمبر المقبل حفل جوائز "أم.تي في" أو (MTV)، حيث سيتم تكريم النجمة العالمية جانيت جاكسون ومنحها جائزة "الأيقونة العالمية للموسيقى الأوروبية" لهذا العام.

وقال بروس جيلمر، رئيس جائزة "أم.تي.في" الدولية أن جانيت جاكسون تعد من أهم نجوم الغناء في العالم، مؤكدًا أن فنها المذهل قد فتح الأبواب أمام عدد لا يحصى من الفنانين الشباب في ترك أثر لايمحى على ثقافة موسيقى البوب وذلك على مدار 3 عقود كاملة.


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